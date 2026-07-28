15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

БК «Уралмаш» отреагировал на новость о смерти Эдуарда Сандлера

БК «Уралмаш» отреагировал на новость о смерти Эдуарда Сандлера
Комментарии

Баскетбольный екатеринбургский клуб «Уралмаш» отреагировал на новость о гибели президента и главного тренера владивостокского «Динамо» Эдуарда Сандлера.

«Ушёл из жизни президент и главный тренер ПБК «Динамо» Эдуард Сандлер. Баскетбольный клуб «Уралмаш» выражает соболезнования семье Эдуарда Михайловича, его друзьям, коллегам и болельщикам приморской команды. Сил и стойкости близким в этот трудный момент. Светлая память», — сказано в пресс-релизе команды.

Президент и главный тренер «Динамо» скончался в возрасте 44 лет. Ранее сообщалось, что Сандлер погиб в результате несчастного случая с гидроциклом — по информации СМИ, во Владивостоке гидроцикл Сандлера «налетел на камни». Он погиб до прибытия бригады скорой.

В грядущем сезоне Эдуард должен был возглавлять владивостокское «Динамо» в первом для команды сезоне в Единой лиге.

Материалы по теме
Умер Эдуард Сандлер — главный тренер и президент приморского «Динамо»: что известно. LIVE
Live
Умер Эдуард Сандлер — главный тренер и президент приморского «Динамо»: что известно. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android