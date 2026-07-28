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Названы ориентировочные дата и место похорон Эдуарда Сандлера

Названы ориентировочные дата и место похорон Эдуарда Сандлера
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В приморском «Динамо» сообщили ориентировочные дату и место похорон президента и главного тренера клуба Эдуарда Сандлера.

— Когда и где похороны Эдуарда Сандлера? И кто возьмёт на себя руководство клубом и командой?
— Похороны будут во Владивостоке ориентировочно в четверг. Мы планируем так. Позже всё ещё сообщим. А по поводу второго вопроса пока нет информации. Мы сообщим официально, — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе «Динамо».

Президент и главный тренер «Динамо» скончался в возрасте 44 лет. Ранее сообщалось, что Сандлер погиб в результате несчастного случая с гидроциклом — по информации СМИ, во Владивостоке гидроцикл Сандлера «налетел на камни». Он погиб до прибытия бригады скорой.

В грядущем сезоне Эдуард должен был возглавлять владивостокское «Динамо» в первом для команды сезоне в Единой лиге.

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