Названы ориентировочные дата и место похорон Эдуарда Сандлера

В приморском «Динамо» сообщили ориентировочные дату и место похорон президента и главного тренера клуба Эдуарда Сандлера.

— Когда и где похороны Эдуарда Сандлера? И кто возьмёт на себя руководство клубом и командой?

— Похороны будут во Владивостоке ориентировочно в четверг. Мы планируем так. Позже всё ещё сообщим. А по поводу второго вопроса пока нет информации. Мы сообщим официально, — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе «Динамо».

Президент и главный тренер «Динамо» скончался в возрасте 44 лет. Ранее сообщалось, что Сандлер погиб в результате несчастного случая с гидроциклом — по информации СМИ, во Владивостоке гидроцикл Сандлера «налетел на камни». Он погиб до прибытия бригады скорой.

В грядущем сезоне Эдуард должен был возглавлять владивостокское «Динамо» в первом для команды сезоне в Единой лиге.