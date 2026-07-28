Инсайдер раскрыл состояние здоровья Кайри Ирвинга

Авторитетный американский инсайдер и спортивный обозреватель ESPN Шэмс Чарания сообщил, что чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американо-австралиец Кайри Ирвинг, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, полностью восстановился после того, как порвал крестообразную связку в марте 2025 года.

«Ирвинг на 100% восстановился после разрыва крестообразной связки. В это межсезонье он рассматривается как неотъемлемая часть планов «Далласа», — приводит слова Чарании аккаунт Hoop Central в социальной сети Х.

Кайри был выбран в 2011 году под первым номером драфта НБА. Также Ирвинг является олимпийским чемпионом (2016) в составе сборной США, чемпионом мира (2014) по баскетболу и девятикратным участником Матча всех звёзд (2013–2015, 2017–2019, 2021, 2023, 2024).