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Стив Керр высказался насчёт дебатов о величайшем между Леброном и Джорданом

Стив Керр высказался насчёт дебатов о величайшем между Леброном и Джорданом
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Главный тренер калифорнийской команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался насчёт дебатов о величайшем игроке в истории НБА между Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом.

«Ответ будет прост. Несколько лет назад я бы сказал — Майкл Джордан. Потом мне довелось тренировать Леброна Джеймса на Олимпийских играх в 2024 году. И поскольку у людей здесь телефоны включены, это каким-то образом может попасть в социальные сети.

Леброн выиграл золотую медаль, и мне довелось его тренировать. Он потрясающий парень, с которым было приятно работать. Я бы сказал, что это ничья», — приводит слова Керра портал Fadeaway World.

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