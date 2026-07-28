Стив Керр высказался насчёт дебатов о величайшем между Леброном и Джорданом

Главный тренер калифорнийской команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался насчёт дебатов о величайшем игроке в истории НБА между Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом.

«Ответ будет прост. Несколько лет назад я бы сказал — Майкл Джордан. Потом мне довелось тренировать Леброна Джеймса на Олимпийских играх в 2024 году. И поскольку у людей здесь телефоны включены, это каким-то образом может попасть в социальные сети.

Леброн выиграл золотую медаль, и мне довелось его тренировать. Он потрясающий парень, с которым было приятно работать. Я бы сказал, что это ничья», — приводит слова Керра портал Fadeaway World.