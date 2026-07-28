«Может быть, наши пути снова пересекутся». Адетокунбо не исключил возвращения в «Милуоки»

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда в «Майами Хит», не исключил в будущем возвращения в «Милуоки Бакс».

«Не плачьте, потому что всё кончено. Наоборот — смейтесь и улыбайтесь, потому что это было. В жизни никогда не знаешь, может быть, наши пути снова пересекутся», — приводит слова Адетокунбо аккаунт Heat Central в социальной сети Х.

В минувшем регулярном сезоне-2025/2026 НБА греческий баскетболист принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи. «Милуоки» завершил сезон с результатом 32-50 и впервые за последние 10 лет не сумел выйти в плей-офф НБА.