Яннис Адетокунбо: меня ждёт новая глава с «Майами». Так что давайте выиграем чемпионство

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда в «Майами Хит», рассказал о намерении стать чемпионом в составе клуба из Флориды.

«Не имеет значения, где я играю. Очевидно, что меня ждёт новая глава с «Майами Хит», и я собираюсь извлечь из неё максимум пользы… Давайте, черт возьми, выиграем чемпионство», — приводит слова Адетокунбо аккаунт Heat Central в социальной сети Х.

В минувшем регулярном сезоне-2025/2026 НБА греческий баскетболист принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи. «Милуоки» завершил сезон с результатом 32-50 и впервые за последние 10 лет не сумел выйти в плей-офф НБА.