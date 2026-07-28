Шакил О'Нил категорично высказался в защиту решения Леброна перейти в «Филадельфию»

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил встал на защиту решения 41-летнего четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса перейти в «Филадельфию Сиксерс».

«Мне не нравится, что вы называете моего парня охотником за перстнями. Я считаю это несправедливым. Люди, у которых нет перстней, говорят: «О, он охотник за перстнями». Нет. Он продолжает стремиться к тому, чтобы стать великим и продолжать приумножать своё наследие. После ухода на пенсию вернуться уже не получится. Этот парень считает, что у него осталось два или три года.

Почему бы не попытаться завоевать ещё один чемпионский титул? Я это сделал. Ближе к концу своей карьеры я поехал в «Бостон», чтобы посмотреть, смогу ли выиграть ещё раз. Вот, что он и делает», — приводит слова О'Нила аккаунт Isaac Bassey в социальной сети Х.