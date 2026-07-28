15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил категорично высказался в защиту решения Леброна перейти в «Филадельфию»

Шакил О'Нил категорично высказался в защиту решения Леброна перейти в «Филадельфию»
Комментарии

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил встал на защиту решения 41-летнего четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса перейти в «Филадельфию Сиксерс».

«Мне не нравится, что вы называете моего парня охотником за перстнями. Я считаю это несправедливым. Люди, у которых нет перстней, говорят: «О, он охотник за перстнями». Нет. Он продолжает стремиться к тому, чтобы стать великим и продолжать приумножать своё наследие. После ухода на пенсию вернуться уже не получится. Этот парень считает, что у него осталось два или три года.

Почему бы не попытаться завоевать ещё один чемпионский титул? Я это сделал. Ближе к концу своей карьеры я поехал в «Бостон», чтобы посмотреть, смогу ли выиграть ещё раз. Вот, что он и делает», — приводит слова О'Нила аккаунт Isaac Bassey в социальной сети Х.

Сейчас читают:
10 выводов о переходе Леброна Джеймса в «Филадельфию»
Эксклюзив
10 выводов о переходе Леброна Джеймса в «Филадельфию»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android