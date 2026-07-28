«Посвятил жизнь развитию спорта на Дальнем Востоке». РФБ — о гибели Эдуарда Сандлера

Российская федерация баскетбола (РФБ) отреагировала на новость о гибели президента и главного тренера владивостокского «Динамо» Эдуарда Сандлера.

«Ушёл из жизни Эдуард Сандлер. Президент и главный тренер приморского «Динамо» трагически погиб во Владивостоке на 45-м году жизни. Гидроцикл, которым управлял Эдуард Михайлович, на высокой скорости врезался в дамбу. От полученных травм руководитель «Динамо» скончался на месте до приезда скорой помощи.

Эдуард Сандлер посвятил свою жизнь развитию спорта, воспитанию игроков и созданию сильной системы баскетбола на Дальнем Востоке. Российская федерация баскетбола выражает соболезнование семье и близким Эдуарда Михайловича», — сказано в пресс-релизе РФБ.