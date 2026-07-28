Леброн Джеймс показал, как готовится к 24-му сезону в НБА

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе пенсильванского клуба «Филадельфия Сиксерс», показал, как готовится к участию в грядущем сезоне, который станет для него 24-м в карьере.

Напомним, 41-летний Джеймс подписал с клубом двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.

Джеймс был свободным агентом после ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал с 2018 года.