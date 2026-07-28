«Этот маленький светлокожий парень доминировал в эпоху Леброна». О'Нил — о Стефене Карри

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил дал оценку карьере лидера «Голден Стэйт Уорриорз» соотечественника Стефена Карри.

«Наследие Стефа Карри уже создано. Знаете почему? Пока все говорили о том, что Леброн — лучший или второй лучший, этот маленький светлокожий парень доминировал в эпоху Леброна и побеждал его.

Посмотрите на этого малыша. Маленький милый малыш, которого можно забрать домой и присматривать за ним. У парня четыре чемпионских перстня. Он отличный игрок», — сказал О'Нил в интервью на YouTube-канале Stephen A. Smith Sports.