15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Спасатель объяснил, что могло привести к смерти Эдуарда Сандлера

Спасатель объяснил, что могло привести к смерти Эдуарда Сандлера
Комментарии

Заслуженный спасатель России Сергей Щетилин поделился мнением насчёт причин смерти президента и тренера приморского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуарда Сандлера.

«Довольно часто люди неправильно используют скобу газа и наезжают на препятствия. Это стандартные ошибки невнимательного водителя. Ночью риски возрастают многократно. Малейшая потеря контроля может привести к смертельному исходу», — приводит слова Щетилина портал «Лента.ру».

Президент и главный тренер «Динамо» скончался в возрасте 44 лет. Ранее сообщалось, что Сандлер погиб в результате несчастного случая с гидроциклом — по информации СМИ, во Владивостоке гидроцикл Сандлера «налетел на камни». Он погиб до прибытия бригады скорой.

В грядущем сезоне Эдуард должен был возглавлять владивостокское «Динамо» в первом для команды сезоне в Единой лиге.

Сейчас читают:
Почему смерть Эдуарда Сандлера — потеря для российского баскетбола Почему смерть Эдуарда Сандлера — потеря для российского баскетбола
Умер Эдуард Сандлер — главный тренер и президент приморского «Динамо»: что известно. LIVE
Live
Умер Эдуард Сандлер — главный тренер и президент приморского «Динамо»: что известно. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android