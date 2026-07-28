Спасатель объяснил, что могло привести к смерти Эдуарда Сандлера

Заслуженный спасатель России Сергей Щетилин поделился мнением насчёт причин смерти президента и тренера приморского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуарда Сандлера.

«Довольно часто люди неправильно используют скобу газа и наезжают на препятствия. Это стандартные ошибки невнимательного водителя. Ночью риски возрастают многократно. Малейшая потеря контроля может привести к смертельному исходу», — приводит слова Щетилина портал «Лента.ру».

Президент и главный тренер «Динамо» скончался в возрасте 44 лет. Ранее сообщалось, что Сандлер погиб в результате несчастного случая с гидроциклом — по информации СМИ, во Владивостоке гидроцикл Сандлера «налетел на камни». Он погиб до прибытия бригады скорой.

В грядущем сезоне Эдуард должен был возглавлять владивостокское «Динамо» в первом для команды сезоне в Единой лиге.