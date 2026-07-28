Инсайдер предположил, в каком случае Леброн мог бы перейти в «Голден Стэйт»

Авторитетный американский спортивный обозреватель и инсайдер ESPN Шэмс Чарания предположил, в каком случае четырёхкратный чемпион НБА соотечественник Леброн Джеймс мог бы перейти в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Голден Стэйт» могли бы поучаствовать в борьбе за Джейлена Брауна, если бы захотели отдать около четырёх пиков первого раунда. Насколько я понимаю, они решили этого не делать. Эти две команды — «Голден Стэйт» и «Бостон» — обсуждали обмен Джейлена Брауна перед дедлайном, и речь шла о нескольких пиках первого раунда, потенциальных обменах и пиках второго раунда.

«Голден Стэйт» решили не идти этим путём, и это их вина, их решение. Если бы они всё-таки заключили сделку, сделало бы это команду более перспективной в глазах Леброна Джеймса? Если бы «Голден Стэйт» были готовы отдать несколько пиков драфта, чтобы заполучить Энтони Дэвиса из «Вашингтона», последовал бы Леброн Джеймс в их команду?

Насколько я понимаю, если бы «Голден Стэйт» смогли заполучить Энтони Дэвиса, у них были бы такие же хорошие, если не лучшие, шансы получить Леброна Джеймса, и я думаю, что это нужно учитывать при расчётах», — сказал Чарания в интервью на YouTube-канале Stephen A. Smith Sports.