Эдуард Сандлер — в интервью: кажется, в мои 45 всё только началось

Бывший президент и экс-главный тренер «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер подвёл промежуточные итоги своей работы в «Динамо» и признался, что считает нынешний этап жизни началом нового пути.

Интервью с Сандлером было записано незадолго до трагических событий. Эдуард скончался в возрасте 44 лет. Инцидент случился в ночь на 28 июля мск. Спортивный функционер разбился на гидроцикле.

— Если говорить о временных рамках, пять лет на попадание в лучший чемпионат страны — много или мало конкретно в случае «Динамо»?

— Я не могу дать этому оценку. Когда был помоложе, мне казалось, что надо всё делать быстро. А сейчас стал понимать, что время — это абсолютно условная штука. Мне кажется, что всё идёт своим ходом и в мои 45 всё только началось. А в 35 казалось — неужели всё скоро закончится? (Смеётся.)

Поэтому сложно дать оценку. Наверное, с точки зрения менеджмента это объективный срок. Но бывает, что люди и дольше идут к своим задачам. Я стараюсь на этом не концентрироваться, — сказал Сандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Эдуардом Сандлером на «Чемпионате».

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