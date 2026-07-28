Сандлер ответил на вопрос о бюджете «Динамо» Владивосток перед дебютом в Единой лиге

Бывший президент и экс-главный тренер «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер высказался о бюджете клуба на дебютный сезон в Единой лиге ВТБ и оценил, хватит ли команде имеющихся средств для реализации поставленных задач.

Интервью с Сандлером было записано незадолго до трагических событий. Эдуард скончался в возрасте 44 лет. Инцидент случился в ночь на 28 июля мск. Спортивный функционер разбился на гидроцикле.

— После Совета лиги вы поделились, что бюджет команды составит около 400 млн рублей. Если не ошибаюсь, столько от «Динамо» просили в лиге для одобрения заявки. Но, исключительно по личным ощущениям, этого хватит, чтобы реализовать все ваши задумки?

— Вы всё правильно говорите. Это число, которое требовала лига. Но деньги любят тишину, поэтому никаких оценок я сейчас давать не собираюсь. Деньги — это не ощущение, а конкретный счёт. Обстановка в стране разная, непредсказуемая. Какие-то вещи на бумаге сегодня выглядят гарантированными, а где-то меняется конъюнктура рынка, какие-то компании банкротятся. Бюджет области тоже может меняться, поэтому я не хочу ничего загадывать.

Мы прошли проверку в контексте планов, гарантийных писем, существующих договоров. А как пойдёт дальше, будем смотреть по ситуации. У нас большие средства, конечно же, тратятся на проведение матчей на «Фетисов-Арене». Есть новые расходы на логистику — мы будем парные матчи проводить на выезде, много тратить на проживание. Ну и платить зарплаты, конечно же. Плюс нам нужно молодёжную команду содержать, программу ДЮБЛ. Думаю, у нас будет средненький бюджет. Мы на этом сильно не концентрируемся. Главное, чтоб все были здоровы в команде, — сказал Сандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Эдуардом Сандлером на «Чемпионате».

18-летний баскетболист набрал 103 очка за матч: