Эдуард Сандлер назвал 35-летнего российского игрока, чей уровень — Олимпиада

Бывший президент и экс-главный тренер «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер рассказал о комплектовании позиции разыгрывающего и высказался о 35-летнем баскетболисте Иване Стребкове.

Интервью с Сандлером было записано незадолго до трагических событий. Эдуард скончался в возрасте 44 лет. Инцидент случился в ночь на 28 июля мск. Спортивный функционер разбился на гидроцикле.

«Мы продлили Дакуана Смита, но это больше игрок от свободных бросков, каких-то лёгких атак. Думаю, для Лиги ВТБ его владение мячом пока недостаточного класса. Но он способен прогрессировать, меняться. Думаю, конкурентная среда будет его развивать, потому что он достаточно молодой парень, проводит всего лишь третий год в Европе. У него есть перспективы.

Но нам нужен более матёрый разыгрывающий, ну и с другой физикой. Возможно, мы оставим Ивана Стребкова, который в состоянии выйти на замену и принимать правильные решения на любом уровне. Думаю, даже на уровне условных Олимпийских игр Иван Стребков никому не испортит пяти минут. Поэтому какой-то российский игрок у нас однозначно будет на замене американцу», — сказал Сандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

25 июля Стребков покинул «Динамо».

Читайте большое интервью с Эдуардом Сандлером на «Чемпионате».

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