Эдуард Сандлер объяснил, почему «Динамо» Владивосток намерено приглашать игроков из США

Бывший президент и экс-главный тренер «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер объяснил, почему считает приглашение американских баскетболистов оптимальным вариантом для «Динамо», а также рассказал о принципах комплектования команды.

Интервью с Сандлером было записано незадолго до трагических событий. Эдуард скончался в возрасте 44 лет. Инцидент случился в ночь на 28 июля мск. Спортивный функционер разбился на гидроцикле.

— Май этого года. В интервью вы сказали: с приходом в Единую лигу сразу возьму шесть иностранцев. И уточнили — возьмёте американцев, но не топовых, которые как условный Айзея Кроули будут играть за $ 80 тыс. с налоговой льготой, так как они дешевле россиян. До сих пор придерживаетесь такого плана?

— Да, я планирую придерживаться этого плана. Возможно, сначала легионеров будет пять, чтобы потом добавить шестого там, где есть просадка. Айзея Кроули, кстати, стал получать побольше — мы рады сохранить его в команде, как и других наших легионеров, которые, надеюсь, передадут свои знания, умения, и понимание нюансов новым американским ребятам, которые прибудут. Для нашей команды это важно, потому что рынок российских игроков ограничен. Классных ребят мало, они достаются не всем. Многие из них — обоснованно или необоснованно, неважно — хотят больше денег, которых у нас нет.

Американские легионеры выгодны в налогообложении, у них намного меньше налоги. Доллар сегодня комфортный, а уровень многих американских игроков такой же, как у россиян, которые бы нам достались. Суперзвёзд мы покупать не можем, поэтому будем комплектоваться теми, кто остался после того, как селекцию проведут все остальные. А американцы — они всегда американцы. Нам очень важно, чтобы баскетбол был красочный, красивый, чтобы люди во Владивостоке ходили смотреть его на арену. Наши амбиции не предполагают призовые места, это нам давно понятно. Нашей целью будет заскочить в плей-офф, напрячь кого-то из лидеров, ну и обыгрывать такие команды, как «Енисей», «Автодор», «Самара», — сказал Сандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Эдуардом Сандлером на «Чемпионате».

Необычная развязка в школьном баскетбольном матче США: