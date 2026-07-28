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«Я вам честно скажу». Сандлер высказался о переговорах «Динамо» Владивосток с Единой лигой

«Я вам честно скажу». Сандлер высказался о переговорах «Динамо» Владивосток с Единой лигой
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Бывший президент и экс главный тренер «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер рассказал, какую работу клуб проделал после неудачной попытки вступить в Единую лигу ВТБ в 2024 году, а также объяснил, почему тогда владивостокская команда не получила одобрения на участие в турнире.

Интервью с Сандлером было записано незадолго до трагических событий. Эдуард скончался в возрасте 44 лет. Инцидент случился в ночь на 28 июля мск. Спортивный функционер разбился на гидроцикле.

— В 2024 году «Динамо» подавало позднюю заявку на вступление в Единую лигу после чемпионства в Суперлиге. Тогда вопросы по большей части были к «Фетисов-Арене». Какая работа была проделана, чтобы в этом году в лиге одобрили выступление на этой площадке?
— Тогда мы выиграли чемпионат Суперлиги, и на этой эйфории донесли Единой лиге месседж, что можем присоединиться к соревнованию. Нам просто не поверили. Лига как профессиональная организация хочет видеть доказательства тому, что наши заявления соответствуют реальности. То есть наличие мобильного паркета, оборудования. Когда лига приехала анализировать нашу заявку, ничего этого не было. Но я вам честно скажу: всё, что я делал много лет в баскетболе, так и происходило. Я говорил и делал. Если бы лига нам тогда поверила — что маловероятно, — мы бы всё равно все требования выполнили. Потому что покупка паркета и оборудования не занимает большого труда и не несёт за собой логистических сложностей. Всё из Китая приходит. Нам сказали «нет», но мы на той тестовой заявке присмотрелись ко всем нюансам, — сказал Сандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Эдуардом Сандлером на «Чемпионате».
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