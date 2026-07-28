Сандлер: Иванов погрозил мне пальцем и сказал: «Чтобы в «Олимпийце» тебя больше не видел»

Бывший президент и экс главный тренер «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер рассказал, как «Динамо» будет проводить домашние матчи на «Фетисов-Арене», и вспомнил шутливое напутствие со стороны Сергея Иванова.

Интервью с Сандлером было записано незадолго до трагических событий. Эдуард скончался в возрасте 44 лет. Инцидент случился в ночь на 28 июля мск. Спортивный функционер разбился на гидроцикле.

— Расскажите немного о том, как «Динамо» планирует совмещать календарь с хоккейным «Адмиралом», для которого «Фетисов-Арена» является домашней.

— Знаете, мы не первооткрыватели в этом вопросе. Такое по всей стране происходит: и ЦСКА играет в «Мегаспорте» вместе со «Спартаком», и другие команды делят арены, никакой проблемы в этом нет. Чемпионат КХЛ большой, да. Но команда «Адмирал» играет разъездами — неделю дома, неделю на выезде. Поэтому мы будем вовлечены в расписание, когда «Адмирал» играет выездные матчи. Вот и всё. Будем потихонечку притираться, синхронизироваться. В этом году несколько дат мы уже пропустили: концерты были назначены заблаговременно. Но в следующем году приоритет будет отдан спорту. Те, кто руководит ареной, будут понимать, какие даты нужно оставлять. Я не исключаю какие-то сложности, но это первый сезон. На Совете лиги Сергей Борисович Иванов успел высказать позитивное мнение о нашей команде, о нашем городе, который он всегда любил. Но мне он погрозил пальцем и сказал: «Чтобы в «Олимпийце» я тебя больше не видел». Поэтому спорткомплекс «Олимпиец» для нас пока закрывается. И мы приложим все силы, чтобы успешно отыграть сезон на «Фетисов-Арене», — сказал Сандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Эдуардом Сандлером на «Чемпионате».

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