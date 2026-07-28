«В любом случае». Сандлер в интервью перед смертью ответил, кем себя видит через пять лет

Бывший президент и экс главный тренер «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер порассуждал о своём будущем и ответил, кем видит себя через пять лет.

Интервью с Сандлером было записано незадолго до трагических событий. Эдуард скончался в возрасте 44 лет. Инцидент случился в ночь на 28 июля мск. Спортивный функционер разбился на гидроцикле.

— Вопрос на порассуждать. А где вы видите себя и «Динамо» Владивосток ещё через пять лет?

— Через пять лет я вижу себя тренером сборной России. Где будет «Динамо» Владивосток? Посмотрим.

— То есть в обозримом будущем с «Динамо» себя уже не связываете?

— Так нельзя говорить. В моей жизни были разные команды. Могут быть разные ситуации. Я очень преданный человек — в любой системе, в которой работаю. Но системы могут меняться, я в своей жизни это уже видел много раз. Главное, что я буду всегда сам. То есть я могу быть руководителем любого клуба. И скоро я стану тренером, который может стоять у руля любого суперклуба. Но в любом случае через пять лет я буду тренером сборной страны, — сказал Сандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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