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Эдуард Сандлер ответил, уровню каких команд соответствует «Динамо» Владивосток

Эдуард Сандлер ответил, уровню каких команд соответствует «Динамо» Владивосток
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Бывший президент и экс-главный тренер «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер оценил готовность клуба к дебютному сезону в Единой лиге ВТБ и ответил, уровню каких команд на данный момент соответствует приморская команда.

Интервью с Сандлером было записано незадолго до трагических событий.

— Если оценивать именно организацию, структуру, инфраструктуру (т.к. на селекцию ещё будет время) — насколько, по-вашему, «Динамо» готово к выступлению в Единой лиге на данный момент? В это межсезонье как-то поменялись привычные процессы?
— Думаю, мы и так соответствуем уровню команд нижней части таблицы Лиги ВТБ. Поэтому нам глобально менять ничего не надо. Мы все вырастем, получим новую ответственность — и главный тренер, и помощники, и администраторы. Все задействованные лица просто перейдут на новый уровень и будут на нём учиться и развиваться. Может быть, есть идея усилить кого-то в административном штабе, но я пока не созрел. Мы все компетентные люди. Много лет работаем вместе, включая моих помощников. Я достаточно хорошо разбираюсь в процессе и многие вещи контролирую самостоятельно, поэтому не вижу никаких сложностей. Любой переход на новый уровень предполагает как ошибки, так и рост, — сказал Сандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Эдуардом Сандлером на «Чемпионате».
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