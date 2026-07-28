15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Пусть летают». Эдуард Сандлер — о матчах соперников «Динамо» во Владивостоке

«Пусть летают». Эдуард Сандлер — о матчах соперников «Динамо» во Владивостоке
Комментарии

Бывший президент и экс главный тренер «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер высказался о возможных сложностях с перелётами для участников Единой лиги ВТБ и объяснил, почему не считает логистику серьёзной проблемой.

Интервью с Сандлером было записано незадолго до трагических событий. Эдуард скончался в возрасте 44 лет. Инцидент случился в ночь на 28 июля мск. Спортивный функционер разбился на гидроцикле.

— Другой организационный момент — перелёты. Были ли при обсуждении вступления «Динамо» в Единую лигу опасения на тему часовых поясов, джетлага и всего прочего у других команд?
— Никогда с этим не сталкивался. Все эти разговоры придуманы болельщиками. Я вам так скажу: в период сложной логистической обстановки в Москве ты можешь задержаться ещё дольше, просто перелетая из Казани в Краснодар. Любой маршрут из Красноярска — это почти всегда пересадка в Москве, разница во времени. В итоге ещё больше времени тратится, чем на прямой восьмичасовой перелёт Москва-Владивосток. То есть это большой миф. Логистика Красноярска иногда даже сложнее — там всегда ночные перелёты. У нас ты в восемь вечера садишься в Москве на самолёт, и в семь утра во Владивостоке выходишь. Кто смог поспать, тот поспал. Мы уже давно к этому привыкли. Понятно, в первый день состояние у тебя не лучшее, но мы всегда заблаговременно прилетаем. А как к нам будут добираться соперники, нас меньше всего интересует. Россия — это единая, большая страна. И, возможно, это даже наше конкурентное преимущество. Поэтому пусть летают, — сказал Сандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Эдуардом Сандлером на «Чемпионате».
Сейчас читают:
Последнее интервью с Эдуардом Сандлером
Эксклюзив
Последнее интервью с Эдуардом Сандлером
Умер Эдуард Сандлер — главный тренер и президент приморского «Динамо»: что известно. LIVE
Live
Умер Эдуард Сандлер — главный тренер и президент приморского «Динамо»: что известно. LIVE

Дочь Леброна Джеймса удивила баскетбольными навыками:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android