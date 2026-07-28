«Пусть летают». Эдуард Сандлер — о матчах соперников «Динамо» во Владивостоке

Бывший президент и экс главный тренер «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер высказался о возможных сложностях с перелётами для участников Единой лиги ВТБ и объяснил, почему не считает логистику серьёзной проблемой.

Интервью с Сандлером было записано незадолго до трагических событий. Эдуард скончался в возрасте 44 лет. Инцидент случился в ночь на 28 июля мск. Спортивный функционер разбился на гидроцикле.

— Другой организационный момент — перелёты. Были ли при обсуждении вступления «Динамо» в Единую лигу опасения на тему часовых поясов, джетлага и всего прочего у других команд?

— Никогда с этим не сталкивался. Все эти разговоры придуманы болельщиками. Я вам так скажу: в период сложной логистической обстановки в Москве ты можешь задержаться ещё дольше, просто перелетая из Казани в Краснодар. Любой маршрут из Красноярска — это почти всегда пересадка в Москве, разница во времени. В итоге ещё больше времени тратится, чем на прямой восьмичасовой перелёт Москва-Владивосток. То есть это большой миф. Логистика Красноярска иногда даже сложнее — там всегда ночные перелёты. У нас ты в восемь вечера садишься в Москве на самолёт, и в семь утра во Владивостоке выходишь. Кто смог поспать, тот поспал. Мы уже давно к этому привыкли. Понятно, в первый день состояние у тебя не лучшее, но мы всегда заблаговременно прилетаем. А как к нам будут добираться соперники, нас меньше всего интересует. Россия — это единая, большая страна. И, возможно, это даже наше конкурентное преимущество. Поэтому пусть летают, — сказал Сандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Эдуардом Сандлером на «Чемпионате».

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