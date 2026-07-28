Сандлер — о сыне Андрея Ведищева: Захар — классный чел, хоть в команду и не возьму

Бывший президент и экс главный тренер «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер, рассуждая о совмещении руководящей и тренерской должностей, рассказал о своём отношении к президенту «Локомотива-Кубань» Андрею Ведищеву, а также в шутливой манере высказался о его сыне Захаре.

Интервью с Сандлером было записано незадолго до трагических событий. Эдуард скончался в возрасте 44 лет. Инцидент случился в ночь на 28 июля мск. Спортивный функционер разбился на гидроцикле.

«Андрей Владимирович в один год попробовал и, видимо, для себя выводы сделал. Но мне очень симпатизирует его работа, и я бы хотел повторить его успех. То, что он сделал с «Локомотивом», сколько лет он находится у руля топ-клуба, как он решился сам это сделать… Мне он очень нравится, и будет приятно сыграть с его командой. Я даже детей его успел потренировать, что тоже хорошо.

Уговаривал Мишу Ведищева перейти во Владивосток, но не получилось. Хотя талантливейший парень. Да и Захар — классный чел, хоть в команду и не возьму (улыбается)», — сказал Сандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Эдуардом Сандлером на «Чемпионате».

Баскетбольная команда 3×3 попала в ДТП: