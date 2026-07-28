Эдуард Сандлер — о «Динамо»: как мы будем побеждать? Сам пока понятия не имею

Бывший президент и экс главный тренер «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер рассказал, какие задачи ставит перед командой в дебютном сезоне Единой лиги ВТБ, и признался, что пока не знает, за счёт чего клуб будет добиваться побед.

Интервью с Сандлером было записано незадолго до трагических событий. Эдуард скончался в возрасте 44 лет. Инцидент случился в ночь на 28 июля мск. Спортивный функционер разбился на гидроцикле.

— Когда вас спросили о целях на сезон, вы сказали: «Задача — выжить. Не сдаться на полпути. Позарубаться с «Самарой», «Автодором», «Енисеем». Скромничаете? Или «Динамо» действительно будет сложно в дебютном сезоне бороться с командами хотя бы из середины таблицы? Всё-таки в последние годы у нас были яркие и успешные примеры перехода из Суперлиги в Единую лигу.

— Знаете, декларировать какие-то цели, кроме как цели чемпионского характера, это вообще несерьёзно. Спорт сделан для того, чтобы побеждать в соревнованиях, в которых участвуешь. Но в спорте есть и микроцели. Для меня они связаны прежде всего с работой клуба. Чтобы мы смогли сохраниться, дойти до финиша, провести все матчи на «Фетисов-Арене». Чтобы лига утвердила мнение о том, что профессиональный баскетбол такого уровня во Владивостоке должен быть. Чтобы испытательный срок закончился полноценным участием в турнире. Перед собой я ставлю цели такого характера. А спортсмены, которые прибудут играть за Владивосток, погрузятся в атмосферу на играх и каждый раз будут хотеть победить для наших болельщиков. Все американцы, все русские ребята будут хотеть стать лучше, зарабатывать больше. Поэтому уровень мотивации однозначно будет высокий. Мы все будем каждый день работать с высоким воодушевлением, высокой самоотдачей, концентрацией. Как мы будем побеждать? Я и сам пока понятия не имею, — сказал Сандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Эдуардом Сандлером на «Чемпионате».

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