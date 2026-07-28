14-летний уроженец Буркина-Фасо баскетболист Мохамед Дабон получил испанское гражданство

14-летний центровой «Барселоны» Мохамед Дабон официально получил испанский паспорт. Соответствующее решение принял Совет министров Испании. Об этом сообщает издание AS.

Дабон, родившийся 21 октября 2011 года в Буркина-Фасо, выступает в системе «Барселоны» с 2022 года. Несмотря на юный возраст, центровой ростом 210 см уже привлекался к тренировкам с первой командой, а в сентябре 2025 года дебютировал за неё в товарищеском матче. В июле 2026 года на турнире EuroLeague Next Gen Дабон в среднем набирал 17,2 очка, 5,8 подбора и 1,2 блок-шота за игру. В матче против Next Gen Team 3SSB он записал на свой счёт 25 очков и девять подборов.

Получение гражданства — часть стратегии Испанской федерации баскетбола (FEB) по натурализации молодых талантов. Процесс был завершён до 16-летия игрока, чтобы он не попал под правило ФИБА о «специальных случаях», которое может ограничить его выступления за сборную до 23 лет. Для полноценного дебюта Дабона за национальную команду теперь необходимо одобрение ФИБА.

В Испании уже несколько лет обсуждается подлинный возраст Дабона: скептики указывают на его раннее физическое развитие и доминирование над сверстниками. Однако официальные документы, включая паспорт, подтверждают, что он родился в 2011 году.

В планах «Барселоны» постепенная интеграция Дабона в первую команду в сезоне-2026/2027. Игрок рассматривается как один из главных талантов европейского баскетбола и потенциальный участник драфта НБА 2030 года.