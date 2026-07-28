«Сразу говорю». Эдуард Сандлер ответил, что будет неприемлемо для «Динамо» в Единой лиге

Бывший президент и экс главный тренер «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер рассказал о задачах команды на дебютный сезон в Единой лиге ВТБ и ответил, какой результат будет неприемлемым для приморского клуба.

Интервью с Сандлером было записано незадолго до трагических событий. Эдуард скончался в возрасте 44 лет. Инцидент случился в ночь на 28 июля мск. Спортивный функционер разбился на гидроцикле.

«Для нас это всё-таки первый год. Будем побеждать — хорошо, нет — это тоже опыт. Цель у нас, конечно, не быть в последних местах, выигрывать у прямых конкурентов: «Автодора», «Самары», «Енисея». Ну и кого-то из лидеров зацепить. Почему нет? У меня уже был такой опыт, когда я руководил «Спартаком» Приморье в ПБЛ. Из-за нас увольняли топ-тренеров. Например, в 2013 году команда Гундарса Ветры приехала в Казань, обыграла УНИКС, и сразу после этого матча оттуда уволили Ацо Петровича. Подобные эпизоды были в моей карьере. Поэтому у меня нет сомнений, что мы сможем сделать команду, которая будет биться за болельщиков, за город. Но последнее место для нас неприемлемо — сразу говорю», — сказал Сандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Эдуардом Сандлером на «Чемпионате».

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