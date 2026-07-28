В последнем интервью перед гибелью Эдуард Сандлер поделился своей мечтой

Бывший президент и экс главный тренер «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер рассказал, почему считает работу главным тренером в Единой лиге ВТБ своей мечтой, а также ответил на вопрос по поводу совмещения двух должностей в клубе.

Интервью с Сандлером было записано незадолго до трагических событий. Эдуард скончался в возрасте 44 лет. Инцидент случился в ночь на 28 июля мск. Спортивный функционер разбился на гидроцикле.

— Кстати, о вашем опыте. У вас в клубе сразу две должности — руководящая и тренерская. Благодаря Андрею Ведищеву теперь можно сказать, что для Лиги ВТБ это не новая история. В недавнем интервью вы назвали роль тренера в Лиге ВТБ «мечтой жизни». То есть мы можем уверенно говорить, что вы продолжите совмещать должности?

— Я планирую осуществить свою мечту. До первого официального матча ещё долго, но я от своей мечты не планирую отказываться. Я всю карьеру совмещаю руководящую и тренерскую работу, поэтому для меня это не проблема, — сказал Сандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Эдуардом Сандлером на «Чемпионате».

18-летний баскетболист набрал 103 очка за матч: