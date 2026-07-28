«Не хочу никого обидеть». Эдуард Сандлер высказался о двух тренерах в Единой лиге

Бывший президент и экс главный тренер «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер высказался о российских специалистах в Единой лиге ВТБ и объяснил, почему считает важным появление новых отечественных тренеров в турнире.

«Конечно, в следующем сезоне тренировать «Динамо» буду я. Считаю, что я дошёл до этого уровня. У меня есть и почитатели, и критики, и каждый может по-своему это видеть. Но у меня есть самобытное восприятие игры, самобытная система работы в команде. Просто это будет новый для меня опыт. Я думаю, что способен развиваться и вообще прийти на карту российского баскетбола фундаментально и надолго в этой роли. Сейчас в Лиге ВТБ мало российских тренеров, учитывая, что Милош Павичевич — черногорец, а Вергун — белорус. Не хочу никого обидеть, просто мне кажется, что их история связана с другими странами, хоть они уже много лет в России», — сказал Сандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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