Эдуард Сандлер: и до уголовного дела, и после я создавал команды Суперлиги с нуля

Бывший президент и экс главный тренер «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер подвёл итоги пяти лет работы в приморском клубе и оценил результаты, которых удалось добиться за это время.

Интервью с Сандлером было записано незадолго до трагических событий. Эдуард скончался в возрасте 44 лет. Инцидент случился в ночь на 28 июля. Спортивный функционер разбился на гидроцикле.

— Для вас «Динамо» — это проект, которому вы уделили очень много времени и сил. Если подводить итоги прошедших пяти лет — вы довольны результатами, которых удалось добиться?

— Я полностью удовлетворён, потому что в этом блоке реализовал свою третью менеджерскую попытку. Я с нуля, со дна вырвался и создал проект на Сахалине — и не один, кстати. В разное время — и до уголовного дела, и после — я создавал команды Суперлиги с нуля. «Динамо» было моей третьей попыткой, и я уже полностью понимал все эти процессы, знал, куда иду. Плюс у меня была поддержка от самого бренда, от людей, которые со мной взаимодействуют на уровне сообщества «Динамо». Я понимал конкретную цель и шёл к ней. И, в принципе, всё сделал правильно. Не без удачи, не без случайностей, но в итоге я всем доволен, — сказал Сандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Эдуардом Сандлером на «Чемпионате».

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