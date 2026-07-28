Эдуард Сандлер — перед смертью: государство меня исправило, я отбыл своё наказание

Бывший президент и экс главный тренер «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер высказался о своей репутации, а также рассказал, как относится к уголовному делу, по которому был осуждён.

Интервью с Сандлером было записано незадолго до трагических событий. Эдуард скончался в возрасте 44 лет. Инцидент случился в ночь на 28 июля. Спортивный функционер разбился на гидроцикле.

— Когда появились новости о включении «Динамо» в Единую лигу, сразу возникло много обсуждений на тему вашей репутации — как человека очень прямолинейного, который не боится говорить, что думает. У вас в прошлом не было опасений, что это может как-то сказаться на вашем тренерском развитии и развитии «Динамо»?

— У меня никогда не было никаких опасений насчёт себя. А какая у меня репутация? Репутация человека, который с нуля создаёт спортивные проекты и не закрыл ни один из них. Репутация человека, который может создавать из ничего. Да, 10 лет назад меня осудили по определённому эпизоду. Но делать спорт в России чисто… Ну, таких людей немного. Я уже даже не хочу к этому возвращаться. Государство меня исправило, я отбыл своё наказание и уже давно не судим. Судимость моя погашена, причём погашена судом условно. Я даже не думаю об этом. Считаю, что это было абсолютно правильное событие в моей жизни, которое сформировало во мне стремление к чистоте ведения работы. Я понимаю, как может быть, и никогда к этому не возвращаюсь. Не совершаю таких действий, которые могли бы дискредитировать меня, мою работу, людей, которые со мной сотрудничают. Мне стало намного проще. Мне доверяют люди высокого уровня — и во власти, и в системе «Динамо». Поэтому деловая репутация у меня прекрасная, — сказал Сандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Эдуардом Сандлером на «Чемпионате».

Баскетбольная команда 3×3 попала в ДТП: