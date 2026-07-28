Эдуард Сандлер прояснил резонансный инцидент с футболистом Антоном Мухиным в бане

Бывший президент и экс главный тренер «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер дал комментарий по поводу резонансного инцидента с футболистом Антоном Мухиным, который случился весной прошлого года. Тогда сообщалось, что Сандлер, находясь на восстановительном мероприятии команды в бане, нанёс Мухину пять ударов, три из которых — в голову.

Интервью с Сандлером было записано незадолго до трагических событий. Эдуард скончался в возрасте 44 лет. Инцидент случился в ночь на 28 июля. Спортивный функционер разбился на гидроцикле.

«Конечно, иногда я позволяю себе высказывания, которые обсуждаются в российском интернете. Такой я человек, могу что-то сказать. Но в этом и есть жизнь! Я скажу так: российскому спорту не хватает шоу. А баскетбол — не самая популярная игра в России. И если я привлекаю внимание каким-то вызывающим поведением, то это внимание и к баскетболу в том числе. Я считаю себя ярким, искренним человеком, преданным этому виду спорта. Поэтому позволяю себе высказывания, которые потом веселят людей.

Любой мой шаг сейчас обсуждается во всех новостях (смеётся). Начиная с вымышленной оплеухи Мухину в бане. Но это же всё прикол! Если бы я избил футболиста в бане, то понёс бы уголовное наказание. Многое обрастает слухами, какие-то мои комментарии вырывают из контекста. В этом плане я становлюсь популярным — думаю, в спорте это окей. Это же не политика или международная повестка. Какую-то грань я всё равно чувствую и понимаю, но эмоциональные высказывания привлекают болельщиков. Поэтому я планирую этот имидж сохранять — быть искренним, честным в разговорах. Я не собираюсь становиться стерильным. Такой вот у меня образ. А репутация — это прежде всего деловой вопрос, и именно с этой точки зрения её нужно оценивать. Я создаю клубы с нуля, не занимаю ничьи места. Всё, что я сделал в спорте, я сделал с чистого листа», — сказал Сандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Эдуардом Сандлером на «Чемпионате».

18-летний баскетболист набрал 103 очка за матч: