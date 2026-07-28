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Инсайдер Джейк Фишер раскрыл детали нового контракта Джеймса Хардена с «Кливлендом»

Инсайдер Джейк Фишер раскрыл детали нового контракта Джеймса Хардена с «Кливлендом»
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Американский звёздный разыгрывающий Джеймс Харден, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс», продолжит карьеру в команде на условиях краткосрочного соглашения, сообщает инсайдер Джейк Фишер.

«Контракт между Харденом и «Кливлендом», как ожидается, также будет предусматривать не более двух полностью гарантированных лет, сообщают источники в лиге. При этом окончательная сумма соглашения пока остаётся неопределённой, поскольку «Кавальерс» продолжают проявлять интерес к Джонатану Куминге и намерены второй сезон подряд избежать превышения второго налогового порога», — написал Фишер в своей колонке на сайте The Stein Line.

Харден ранее отклонил опцию игрока на $ 42,3 млн за сезон-2026/2027, став неограниченно свободным агентом, но продолжил переговоры с «Кливлендом». Ожидается, что бывший MVP НБА согласится на небольшое снижение годовой зарплаты в обмен на дополнительные гарантии и новый многолетний контракт. Такая структура даст Хардену больше уверенности, а «Кавальерс» — гибкость для сохранения места под жёстким потолком.

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