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HoopsHype обновил рейтинг 80 величайших игроков НБА. Леброн опередил Джордана

HoopsHype обновил рейтинг 80 величайших игроков НБА. Леброн опередил Джордана
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Аналитический портал HoopsHype представил обновлённый рейтинг 80 величайших баскетболистов в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Первое место в списке занял действующий форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс, опередив Майкла Джордана.

Топ-10 рейтинга HoopsHype выглядит следующим образом:

1. Леброн Джеймс («Филадельфии Сиксерс»).
2. Майкл Джордан.
3. Карим Абдул-Джаббар.
4. Мэджик Джонсон.
5. Билл Расселл.
6. Уилт Чемберлен.
7. Ларри Бёрд.
8. Коби Брайант.
9. Шакил О'Нил.
10. Тим Данкан.

Среди действующих игроков в рейтинг также вошли Никола Йокич (23-е место), Яннис Адетокунбо (20-й), Джоэл Эмбиид (77-й), Шей Гилджес-Александер (64-й), Лука Дончич (71-й) и другие. Полный рейтинг доступен на сайте HoopsHype.

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Новости. Баскетбол
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