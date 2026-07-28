HoopsHype обновил рейтинг 80 величайших игроков НБА. Леброн опередил Джордана

Аналитический портал HoopsHype представил обновлённый рейтинг 80 величайших баскетболистов в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Первое место в списке занял действующий форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс, опередив Майкла Джордана.
Топ-10 рейтинга HoopsHype выглядит следующим образом:
1. Леброн Джеймс («Филадельфии Сиксерс»).
2. Майкл Джордан.
3. Карим Абдул-Джаббар.
4. Мэджик Джонсон.
5. Билл Расселл.
6. Уилт Чемберлен.
7. Ларри Бёрд.
8. Коби Брайант.
9. Шакил О'Нил.
10. Тим Данкан.
Среди действующих игроков в рейтинг также вошли Никола Йокич (23-е место), Яннис Адетокунбо (20-й), Джоэл Эмбиид (77-й), Шей Гилджес-Александер (64-й), Лука Дончич (71-й) и другие. Полный рейтинг доступен на сайте HoopsHype.