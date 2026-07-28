«Филадельфия» планирует использовать Леброна Джеймса в роли разыгрывающего — источник

Руководство «Филадельфии Сиксерс» намерено использовать Леброна Джеймса на позиции разыгрывающего в предстоящем сезоне, сообщает ESPN. Форвард, подписавший двухлетний контракт с клубом в это межсезонье, вернётся к роли, в которой он приводил «Лос-Анджелес Лейкерс» к чемпионству в сезоне-2019/2020.

«Мы увидим Леброна Джеймса в роли разыгрывающего в предстоящем сезоне. «Сиксерс», как мне сообщили, ожидают, что Леброн проведёт значительное время на позиции разыгрывающего в нападении. Он будет инициировать игру и атаку для Ника Нёрса. Представьте игрока, который может лучше создавать моменты для Тайриза Макси, Джейлена Брауна, Джоэла Эмбиида и [Ви Джей] Эджкомба. Один сезон, который Леброн провёл в НБА на позиции разыгрывающего за свою 23-летнюю карьеру, — сезон-2019/2020. Тогда он стал лидером лиги по передачам, а «Лейкерс» выиграли чемпионат», — приводит слова инсайдера ESPN Шэмса Чарании издание Althon Sports.

В том сезоне 41-летний форвард набирал в среднем 25,3 очка, 10,2 передачи и 7,8 подбора в 67 матчах, впервые в карьере став лучшим ассистентом НБА. Он также был признан самым ценным игроком финальной серии.