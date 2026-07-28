Расселл Уэстбрук может продолжить карьеру в Евролиге — инсайдер

Бывший MVP НБА Расселл Уэстбрук испытывает трудности с поиском новой команды в лиге, несмотря на результативный сезон в «Сакраменто Кингз». Как сообщает инсайдер Эван Сидери в социальной сети Х, 37-летний разыгрывающий получил предложения от нескольких клубов Евролиги.

Уэстбрук предпочёл бы остаться в НБА, однако отсутствие вариантов может вынудить его впервые в карьере рассмотреть вариант с переездом в Европу. Ранее появлялись слухи о предложениях от «Хапоэля» из Тель-Авива, но тогда Уэстбрук даже не рассматривал возможность выступлений за океаном.

В минувшем сезоне за «Сакраменто Кингз» 37-летний разыгрывающий провёл 64 матча, набирая в среднем 15,2 очка, 5,4 подбора и 6,7 передачи. Уэстбрук выступал за «Кингз» после обмена из «Денвера» в 2025 году.