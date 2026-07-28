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Источник: «Кливленд» откажется от звезды Евролиги спустя несколько дней после подписания

Источник: «Кливленд» откажется от звезды Евролиги спустя несколько дней после подписания
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По информации американских СМИ, «Кливленд Кавальерс» подписал контракт с хорватским форвардом Марио Хезоньей, но может сразу же отчислить его. Об этом сообщает греческая редакция издания Sport24.

31-летний баскетболист активировал опцию в своём контракте с мадридским «Реалом» (€ 850 тыс.), чтобы перейти в НБА на условиях соглашения на € 2,5 млн. Однако, по слухам, «Кавальерс» могут расторгнуть контракт с хорватом ещё до начала сезона.

В минувшем сезоне Евролиги Хезонья провёл 44 матча за «Реал», набирая в среднем 13,3 очка, 4,0 подбора, 2,4 передачи и 0,8 перехвата за 22,3 минуты игрового времени.

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