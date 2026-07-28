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ESPN: Дрэймонд Грин возвращается в «Голден Стэйт» по однолетнему контракту на $ 27,7 млн

ESPN: Дрэймонд Грин возвращается в «Голден Стэйт» по однолетнему контракту на $ 27,7 млн
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Форвард Дрэймонд Грин согласовал возвращение в «Голден Стэйт Уорриорз» по однолетнему контракту на сумму $ 27,7 млн. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания со ссылкой на агента игрока Рича Пола.

Ранее этим летом Грин неожиданно отклонил опцию игрока на $ 27,6 млн, что дало «Голден Стэйт» финансовую гибкость для возможного подписания Леброна Джеймса. Однако после того, как Джеймс выбрал «Филадельфию Сиксерс», сторонам удалось договориться о новом соглашении.

Новый однолетний контракт Грина не включает пункт о запрете обмена, сообщает источник. Срок в 14 сезонов в составе «Голден Стэйт» является вторым по продолжительности в НБА среди действующих игроков, выступающих за одну команду, после Стефена Карри, который проведёт в «Уорриорз» 18-й сезон.

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