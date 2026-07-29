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«Голден Стэйт» не сделал ни одного хода на фоне 80 сделок в межсезонье НБА

«Голден Стэйт» не сделал ни одного хода на фоне 80 сделок в межсезонье НБА
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В межсезонье НБА 2026 года «Голден Стэйт Уорриорз» не совершил ни одного приобретения ни на рынке свободных агентов, ни через обмены. При этом, если верить инфографике ESPN, остальные клубы лиги в сумме оформили на 80 подобных сделок больше.

Фото: Кадр из трансляции

Единственными изменениями в составе «Уорриорз» после завершения прошлого сезона стали два выбора на драфте 2026 года: под 11-м номером команда взяла форварда Мичиганского университета Якселя Лендеборга, а под 54-м — Ладжея Джонса.

Стоит отметить, что Лендеборг помог «Голден Стэйт» выиграть Летнюю лигу НБА, набрав в финале 21 очко и 10 подборов, и был признан самым ценным игроком матча.

НБА — Летняя лига . Финал
20 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
90 : 94
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Кауард - 19, Бузер - 19, Купер - 16, Хендрикс - 13, Смолл - 10, Проспер - 8, Джамай - 5, Бёртон, Лаверинг
Голден Стэйт Уорриорз: Лендебор - 21, Смит - 21, Крайер - 15, Ричард - 13, Леонс - 10, Айк - 6, Джонс - 4, Ольбрих - 2, Макмиллиан - 2
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