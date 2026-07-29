«Голден Стэйт» не сделал ни одного хода на фоне 80 сделок в межсезонье НБА

В межсезонье НБА 2026 года «Голден Стэйт Уорриорз» не совершил ни одного приобретения ни на рынке свободных агентов, ни через обмены. При этом, если верить инфографике ESPN, остальные клубы лиги в сумме оформили на 80 подобных сделок больше.

Фото: Кадр из трансляции

Единственными изменениями в составе «Уорриорз» после завершения прошлого сезона стали два выбора на драфте 2026 года: под 11-м номером команда взяла форварда Мичиганского университета Якселя Лендеборга, а под 54-м — Ладжея Джонса.

Стоит отметить, что Лендеборг помог «Голден Стэйт» выиграть Летнюю лигу НБА, набрав в финале 21 очко и 10 подборов, и был признан самым ценным игроком матча.