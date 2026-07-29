Джоэл Эмбиид высказался о межсезонье «Филадельфии» и пообещал весёлый плей-офф

Центровой и один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид отреагировал на трансферы «Филадельфии» в межсезонье НБА — 2026.

«У меня хорошее предчувствие насчёт октября… Плей-офф будет весёлым!!!» — написал Эмбиид на своей страничке в социальной сети X.

Напомним, обмен Джейлена Брауна состоялся в начале июля и стал одним из самых громких в лиге: «Бостон» получил Пола Джорджа, два первых пика — 2028 и 2031 годов — и два выбора во втором раунде. За 10 сезонов в «Бостон Селтикс» Браун одержал больше побед в сумме регулярного чемпионата и плей-офф, чем любой другой игрок лиги за этот же отрезок.

Леброн Джеймс, в свою очередь, подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на минимальную зарплату ветерана — суммарно $ 8 млн. В переговорах с четырёхкратным чемпионом важную роль сыграли Эмбиид, Тайриз Макси и Браун, которые постоянно были с ним на связи. В одном из разговоров Эмбиид пообещал Джеймсу, что сделает всё возможное, чтобы привести себя в лучшую физическую форму и избежать травм, которые мешали ему в последние сезоны.