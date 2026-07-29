Леброн Джеймс и Джейлен Браун опубликовали одинаковую загадочную цитату в соцсетях

Форварды «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс и Джейлен Браун опубликовали в соцсетях одну и ту же цитату: «Если кто-то подталкивает тебя становиться лучше, это не нападение — это проявление любви».

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Фото: Из личного архива Джейлена Брауна

Стоит отметить, что всего через два часа после этого Леброн разместил ещё одну философскую фразу: «Лишь глупец завидует близкому другу; я искренне желаю, чтобы все мои друзья добились успеха».

По данным инсайдера ESPN Шэмса Чарании, Джейлен Браун сыграл ключевую роль в переходе Леброна в «Филадельфию». Сообщается, что Браун на 100% поддерживал это приглашение и лично связался с агентом Джеймса Ричем Полом, дав понять, что хочет видеть Леброна в команде. При этом сами баскетболисты до этого лично не общались.