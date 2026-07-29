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«Филадельфия» совершила обмен ради подписания Леброна Джеймса

«Филадельфия» совершила обмен ради подписания Леброна Джеймса
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«Филадельфия Сиксерс» обменяла бигмена Джони Брума и выбор во втором раунде драфта в «Лос-Анджелес Клипперс» за денежную компенсацию, информирует пресс-служба «Филадельфии». Этот шаг позволит клубу сохранить зарплатную ведомость ниже первого и второго «апрона» и при этом подписать форварда Леброна Джеймса и защитника Кентавиуса Колдуэлл-Поупа.

В 18 матчах за «Делавэр Блю Коатс» в G-лиге 24-летний Брум в среднем набирал 22,9 очка, 8,0 подбора, 3,6 передачи и 1,4 блок-шота за 33,2 минуты на площадке. Особенно ярким получился его матч в январе 2026 года, в котором он оформил 50 очков, 17 подборов, пять передач, два блок-шота и один перехват, реализовав 18 бросков из 34 с игры и пять из семи из-за дуги. Однако уже месяц спустя Брум получил разрыв мениска правого колена, из-за чего его дебютный сезон в НБА ограничился 11 играми.

Контракт Брума с «Филадельфией» был рассчитан на четыре года и $ 8 685 386, при этом гарантированными были лишь $ 3 423 787. Сезоны-2027/2028 и 2028/2029 по этому соглашению были негарантированными, поэтому «Сиксерс» в случае необходимости могли просто отчислить игрока и растянуть его оклад в $ 2,1 млн на семь лет — по $ 300 тыс. в год, однако клуб предпочёл обменять Брума в «Клипперс» за денежную компенсацию, мгновенно освободив место в зарплатной ведомости без каких-либо долгосрочных последствий.

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