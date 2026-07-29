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Инсайдер раскрыл, почему союз Леброна и Карри в «Голден Стэйт» так и не состоялся

Инсайдер раскрыл, почему союз Леброна и Карри в «Голден Стэйт» так и не состоялся
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Форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс был бы гораздо более заинтересован, чтобы сыграть вместе со звёздным разыгрывающим Стефеном Карри в другой команде, а не в «Голден Стэйт Уорриорз», в том числе из-за истории их противостояния. Об этом сообщает ESPN.

«По их мнению, именно поэтому их в итоге так и не рассматривали как реальный вариант», — сказано в материале.

Более того, по данным источника, в руководстве «Голден Стэйт» признают, что их никогда всерьёз не рассматривали как вариант для Леброна. Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, по его мнению, команда никогда не была в реальной гонке за Леброна, несмотря на все сообщения в прессе.

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