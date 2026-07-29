Аллен Айверсон высказался о споре Джордана и Леброна за звание величайшего баскетболиста

Член Зала славы Аллен Айверсон высказался о споре Майкла Джордана и Леброна Джеймса за статус величайшего баскетболиста в истории.

«Ну, как я это вижу… для меня Майкл всегда будет величайшим. А Леброн, по-моему, если открыть словарь и посмотреть, что значит «баскетболист», там будет Леброн Джеймс, понимаете, о чём я? И вообще вся эта тема с GOAT , мне кажется, часто выходит из-под контроля, потому что люди нередко начинают как будто принижать одного игрока, чтобы возвысить другого. А так делать не надо.

Мне кажется, многие слишком сильно зацикливаются на этом споре про GOAT, но твой GOAT — это твой GOAT. Ты имеешь право считать величайшим кого угодно. И в этом нет ничего неправильного, если ты назовёшь своим GOAT любого игрока. У меня вот болельщики тоже постоянно говорят, что я GOAT. С ними не согласен, потому что для меня это Майк», — заявил Айверсон на подкасте журналиста Стивена Эй Смита.