«Я тебе надеру зад». Адебайо отреагировал на решение Леброна перейти в «Филадельфию»

Центровой и один из лидеров «Майами Хит» Бэм Адебайо в шутливой форме отреагировал на решение звёздного форварда Леброна Джеймса перейти в «Филадельфию Сиксерс», а не в «Майами».

«Я тебе надеру зад», — приводит слова Адебайо Miami Herald.

Адебайо и Джеймс не только соперники, но и бывшие партнёры по сборной США, вместе завоевавшие золото Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Именно во время выступлений за национальную команду между ними и завязалась дружба.

Напомним, переход Джеймса в «Филадельфию» обошёлся клубу примерно в $ 3,9 млн за сезон-2026/2027. Чтобы уложиться в потолок зарплат после подписания Леброна и Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, «Сиксерс» обменяли бигмена Джони Брума и выбор во втором раунде драфта в «Лос-Анджелес Клипперс».