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Леброн показал рекорд своей первой карточки после подписания контракта с «Филадельфией»

Леброн показал рекорд своей первой карточки после подписания контракта с «Филадельфией»
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Topps официально подтвердила, что первая карточка Topps Now, выпущенная после подписания форварда Леброна Джеймса с «Филадельфией Сиксерс», стала самой продаваемой карточкой этого формата за всю историю: за 48 часов было продано 211 627 экземпляров.

Для сравнения, второе и третье места в рейтинге заняли карточка форварда «Даллас Маверикс» Купера Флэгга (208 735 экземпляров) и карточка форварда «Нью-Йорк Никс» с ключевым добиванием в четвёртом матче финала (105 842 экземпляра). Позже Джеймс поделился этим достижением со своими подписчиками в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Кроме того, карточка Леброна с итоговым тиражом 211 627 экземпляров заняла пятое место среди самых продаваемых релизов Topps Now за всю историю бренда — вне зависимости от вида спорта. Выше неё оказались лишь четыре карточки из других дисциплин, в том числе хоккейная карточка Джека Хьюза, посвящённая его олимпийскому «золотому» голу за сборную США, с тиражом 332 447 экземпляров.

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