Опубликованы данные о Леброне Джеймсе с редкими цифрами о его долголетии в НБА

Авторитетное издание ESPN опубликовало факты, связанные с долголетием 41-летнего американского форварда и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, представляющего клуб «Филадельфия Сиксерс», в лиге.

Факты о долголетии Леброна Джеймса в НБА по версии ESPN:

1. Леброн выходил на паркет против 36% всех игроков, выступавших в НБА.

2. Леброн выступал с 68 игроками, которые родились после его дебюта в лиге в 2003 году.

3. Шесть главных тренеров команд НБА на момент публикации младше Леброна.

Джеймс в июле присоединился к команде «Филадельфия Сиксерс», подписав двухлетний контракт.