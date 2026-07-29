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ФБР провело обыск на частном самолёте совладельца «Лейкерс» Марка Уолтера — Bloomberg

ФБР провело обыск на частном самолёте совладельца «Лейкерс» Марка Уолтера — Bloomberg
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Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыск на частном самолёте совладельца клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Марка Уолтера, о чём сообщили в Bloomberg.

«Федеральные агенты изъяли мобильный телефон и компьютеры Уолтера в прошлом сентябре в рамках масштабного расследования финансовых операций компаний миллиардера.

ФБР провело обыск на частном самолёте в аэропорту Чикаго, где находился Уолтер, сообщили источники на условиях анонимности для обсуждения деликатных вопросов. Чикагское отделение ФБР подтвердило, что 18 сентября провело санкционированный судом обыск на борту воздушного судна в международном аэропорту Мидуэй с целью изъятия мобильного телефона и ноутбука, но отказалось от дальнейших комментариев.

Источники, знакомые с ситуацией, не сообщили, где в данный момент находятся устройства или какая информация разыскивается, однако изъятие электроники у такого видного бизнес-лидера, как Уолтер, является значительным следственным шагом. Расследования прокуроров могут завершиться без предъявления обвинений. Ордер на обыск был одним из нескольких, выданных в прошлом сентябре. Федеральные прокуроры в Манхэттене расследуют возможные финансовые нарушения в двух страховых компаниях Уолтера и в Guggenheim Partners, финансовой фирме, которую возглавляет Уолтер», — говорится в статье.

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