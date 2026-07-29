«Заставил скептиков замолчать». Эксперт из США высказался о Егоре Дёмине

Обозреватель американского издания Sports Illustrated Айван Уайт поделился мнением о дебютном сезоне российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в НБА. По словам журналиста, перед началом карьеры в североамериканской лиге к баскетболисту было немало вопросов, однако он сумел превзойти ожидания и стал самым заметным новичком команды.

«В прошлом сезоне «Нетс» находились в самом разгаре перестройки. После того как годом ранее команда оказалась в числе аутсайдеров Восточной конференции и пополнилась сразу пятью новичками, выбранными в первом раунде драфта, «Бруклин» вновь завершил сезон в нижней части турнирной таблицы. Тем не менее следить за командой было интересно благодаря целому ряду сюжетных линий.

Одной из главных историй стало яркое выступление защитника Егора Дёмина. Единственный лотерейный пик «Нетс» на драфте НБА 2025 года Дёмин ожидаемо стал самым заметным новичком команды, однако то, каким образом он проявил себя, оставило немало вопросов перед следующим сезоном.

Перед дебютным сезоном существовало несколько опасений относительно того, насколько его игра сможет адаптироваться к уровню НБА. Главным из них считался трёхочковый бросок, однако Дёмин довольно быстро заставил скептиков замолчать», — говорится в материале Уайта.

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