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«Заставляет задуматься». В США высказались об эффективности Егора Дёмина

«Заставляет задуматься». В США высказались об эффективности Егора Дёмина
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Обозреватель американского издания Sports Illustrated Айван Уайт оценил атакующий стиль российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«В прошлом сезоне 6,2 броска из 8,6 Дёмина за матч выполнялись из-за трёхочковой линии, что составило 71,7% всех его попыток. Из-за недостаточного количества сыгранных матчей он не попал в официальные статистические рейтинги НБА, однако по доле трёхочковых бросков занял бы 15-е место в лиге.

Хотя бывают исключения, подавляющее большинство игроков, находящихся в верхней части этого рейтинга, действуют почти исключительно без мяча. Высокая доля трёхочковых попыток при хорошем проценте реализации обычно считается плюсом, однако в случае Дёмина это также заставляет задуматься о его эффективности, ведь в прошлом сезоне он был одним из основных игроков «Бруклина», отвечавших за ведение мяча и организацию атак», — говорится в материале Уайта.

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