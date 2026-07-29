«Заставляет задуматься». В США высказались об эффективности Егора Дёмина

Обозреватель американского издания Sports Illustrated Айван Уайт оценил атакующий стиль российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«В прошлом сезоне 6,2 броска из 8,6 Дёмина за матч выполнялись из-за трёхочковой линии, что составило 71,7% всех его попыток. Из-за недостаточного количества сыгранных матчей он не попал в официальные статистические рейтинги НБА, однако по доле трёхочковых бросков занял бы 15-е место в лиге.

Хотя бывают исключения, подавляющее большинство игроков, находящихся в верхней части этого рейтинга, действуют почти исключительно без мяча. Высокая доля трёхочковых попыток при хорошем проценте реализации обычно считается плюсом, однако в случае Дёмина это также заставляет задуматься о его эффективности, ведь в прошлом сезоне он был одним из основных игроков «Бруклина», отвечавших за ведение мяча и организацию атак», — говорится в материале Уайта.

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