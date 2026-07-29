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Эксперт оценил перспективы Егора Дёмина во втором сезоне в НБА

Эксперт оценил перспективы Егора Дёмина во втором сезоне в НБА
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Обозреватель американского издания Sports Illustrated Айван Уайт поделился ожиданиями от второго сезона российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в НБА. По мнению журналиста, усиление состава команды приведёт к изменению роли россиянина, а предстоящий чемпионат может стать определяющим для дальнейшего развития его карьеры.

«В следующем сезоне Майкл Портер, Джулиус Рэндл и Микель Браун наверняка будут часто владеть мячом, поэтому игровой стиль и роль Дёмина в НБА должны проявиться гораздо отчётливее. При этом более 80% его точных трёхочковых в прошлом сезоне были забиты после передач партнёров, что уже подтверждает его эффективность в роли игрока без мяча.

Тем не менее, когда «Бруклин» выбирал Дёмина на драфте, в клубе рассчитывали увидеть в нём куда более опасную угрозу именно при игре с мячом. Теперь, когда конкуренция за владение мячом возрастёт, второй сезон вполне может определить, по какому пути будет развиваться карьера молодого защитника», — говорится в материале Уайта.

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