Болла обвинили в долгах по аренде на сумму свыше $ 100 тыс. после обмена в «Миннесоту»

Компания Agape Property Management Group, занимающаяся управлением жилой и коммерческой недвижимостью, подала в суд на разыгрывающего защитника команды НБА «Миннесота Тимбервулвз» Ламело Болла из-за долгов по аренде во время проживания в Шарлотте.
«Согласно копии иска, Болл и Agape Property Management Group заключили соглашение в декабре 2020 года об аренде игроком НБА двух шикарных квартир в элитном кондоминиуме в центре Шарлотта. Бывший квотербек «Каролина Пантерз» Кэм Ньютон ранее владел этими апартаментами, сообщалось в The Charlotte Observer.
Компания Agape Property Management Group, которая, по сообщениям, частично принадлежит Ньютону, утверждает в иске, что пока Болл жил в одной из квартир, он сдавал вторую в субаренду своему менеджеру и наставнику, бывшему игроку НБА Джермейну Джексону. Они жили в этих квартирах годами, в мае 2024 года Болл согласился выкупить свою квартиру. Однако, согласно иску, он продолжал сдавать вторую квартиру в субаренду Джексону.
Agape Property Management Group утверждает, что в последующие месяцы Болл и Джексон сильно отставали с арендными платежами за квартиру. «По состоянию на 1 июля 2026 года», — написала Agape Property Management Group в своём иске, — «ответчики задолжали истцу арендную плату, превышающую $ 181 500». Компания также утверждает, что Болл и Джексон «накопили более $ 90 000 неоплаченных штрафов за несоблюдение правил ТСЖ».
Джексон и его адвокат Кристи Хановал заявили на слушании по этому делу, что квартира «нуждалась в ремонте и обработке от плесени», и «именно поэтому он задерживает арендные платежи», — говорится в статье New York Post.